Roma è già una discarica, quindi Raggi non vuole costruirne una vera

Roma. Sette giorni e quella dei rifiuti potrebbe non essere più una grana per la sindaca di Roma Virginia Raggi. Non per meriti. Non per una soluzione imprevedibile e catartica tirata fuori all’improvviso, dopo anni di promesse utopiche (la differenziata al 70 per cento nel 2021, sigh, oggi siamo al 44 scarso), assessori defenestrati e cambi al vertice di Ama, l’azienda che proprio dei rifiuti dovrebbe occuparsi. Ma per l’effetto drammatico e deresponsabilizzante dell’ordinanza della Regione Lazio firmata dieci giorni...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.