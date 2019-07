Roma. Immaginate di arrivare da San Giovanni alla Farnesina con comodo e rapidamente prendendo la metropolitana. E di certo non sarebbe malaccio poter andare da Trastevere a piazza Fiume in pochi minuti. Non per una fortunata coincidenza di semafori verdi e sparizione improvvisa degli altri automobilisti e scooteristi della città, ma perché vivete in una Roma immaginaria, dotata di una rete metropolitana di più di 170 chilometri. Un sogno che grazie alla normativa europea e allo sforzo di giovani...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.