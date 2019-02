Un braccialetto per i detenuti-lavoratori

Trenta detenuti del carcere di Rebibbia faranno lavori utili alla comunità, tipo pulire i parchi e rifare le strade. La sindaca Raggi è contenta, i romani pure. I detenuti, in parte. Per ora non saranno pagati per lavorare. Quindi potrebbero dotarli di un braccialetto elettronico, non per controllare i loro movimenti ma per calcolare la paga quotidiana. Casomai decidessero di retribuirli potranno chiedere gli arretrati.