Dimenticare Halloween a Roma

Al ponte dei morti, molti romani, anche per dimenticare Halloween, si sono spostati in gran massa in diverse città. Tanti hanno scelto Torino per i 25 anni di Artissima, la fiera dedicata al contemporaneo con 195 gallerie di cui il 60 per cento estere. Dal Pastificio Cerere, a San Lorenzo, è arrivato all’Oval Lingotto Pietro Ruffo, l’artista amato da Dior e Valentino con opere bianche e celesti che analizzano migrazioni di uomini e animali. Grande festa allo spazio Edit per una cena-spettacolo con Massimo Bartolini e lo chef molto macho Christian Costardi: tavole apparecchiate con una performance, riso al lime, guancia bollita con purè e malvasia. A Firenze arriva Francesco Ranieri Martinotti per i dieci anni del suo Festival (France Odeon) con Valeria Bruni Tedeschi, Laura Morante in giuria e Alex Lutz, regista del doc dedicato alla stella pop Guy Jamet, l’unico a farci ballare.

Tornati a Roma, “Notti Magiche” con Eliana Miglio che festeggia la sua parte nel film di Virzì e il nuovo libro di Roberto Cotroneo con La Nave di Teseo. Brindiamo con Pigi Battista, “prossimo sindaco di Roma con quote rosa e gay”, Laura Delli Colli pronta per LA, Furio Colombo e la coppia più cool: la pr di cinema Benny Lucherini e l’architetto Carlo Berarducci. La loro casa (e studio di lui) sui Colli della Farnesina, ex sede della Titanus, è spettacolare e varrà presto una visita. Con loro (lei vestita da Ludovica Amati) andiamo al Maxxi per il gala organizzato da Giovanna Melandri per il nuovo museo dell’Aquila.

Bella la mostra di Pellegrin curata da Celant. Lo speech di AstroSamantha Cristoforetti è troppo lungo: ci salva la simpatia di Antonella Rodriguez Boccanelli e del marito Andrea Formilli Fendi, ma soprattutto quella dei bad boys al tavolo di Sky Arte: Roberto Pisoni, Dino Vannini, Geppi Cucciari, Isabella Ragonese e i Masbedo. “Razzolare”e “AmiSci” sono le parole più amate, ma chi le avrà dette? Per solutori esperti e coraggiosi.