Addobbi, pacchi dorati, biscotti allo zenzero, neve finta come il Babbo Natale con cui fare selfie su una Vespa anni 60. Non un sogno, ma una delle tante realtà che vive la Capitale dove, spesso, tutto è più affascinante di quello che veramente è. L’altra sera, settembre inoltrato, all’Hotel Aleph si è festeggiato il Natale (sì, avete letto bene) tra canzoncine in inglese storpiate, attrici sconosciute e luci con colori così improbabili da far venire l’orticaria anche a una come Lady Gaga. A palazzo Brancaccio, per il lancio della divertente serie tv di Wildside “Romolo+Giuly”, Roma Nord si è incontrata con Roma Sud senza però farcene percepire le differenze. Tra un “ratto delle parioline” e uno “schiaffo dell’Anagnina”, bionde platinate con bocche a canotto “by Vigna Clara” (ma forse erano del Torrino) e uomini con camicie bagnate e panza in vista, volavano confetti come cadeaux anche in pista (da ballo). Momento Fininvest, per i più nostalgici, con Umberto Smaila e il re delle televendite Giorgio Mastrota. “Dove mi trovo”? – si chiede già nel titolo del suo libro (Guanda) Jhumpa Lahiri, e quella domanda ce la poniamo anche noi. “Roma mi vuole bene e poi se ne frega di me, lo fa con tutti”, dice il Premio Pulitzer. Amano questa città i ragazzi della nazionale di Rugby che con la pr Susanna Maurandi hanno festeggiato i 20 anni dell’ottica di Gianni Forcella a Porta Pia. Ne ha compiuti 90 (e 60 di carriera) Fulvio Lucisano con un party al Maxxi tra amici del cinema, le figlie, Jo Champa e Yvonne Sciò, le più belle della serata. Se la sindaca Raggi era controllata da un drone volante alla festa per gli 88 anni della nascita dell’Arabia Saudita, questa sera Totti volerà alto di suo al Colosseo. Party blindato per l’uscita dell’autobiografia (Rizzoli): è il suo compleanno, ma niente regali per lui, tutto andrà in beneficenza. Non “un Capitano” qualunque, ma l’unico e indimenticabile.