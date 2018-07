Tutti al mare (o quasi)

Mentre la sindaca Raggi twitta foto dei suoi incontri con Salvini e Bonisoli, annunciando, nell’ordine, che saranno eliminate dalle strade le botticelle trainate dai cavalli (“un traguardo storico, perché con noi Roma cambia davvero”) e che ci sarà una “nuova” raccolta differenziata nelle frazioni di Dragona, Dragoncello e Due Leoni (roar!), il premier Conte si rilassa a Sabaudia con la compagna Olivia Paladino. Villa blindata e strade chiuse, un vero e proprio inferno per tutti gli altri comuni villeggianti, sempre se Francesco Totti e Ilary Blasi possano considerarsi tali.

Meglio scappare in Sardegna, a Tavolara, come hanno fatto gli ospiti del 28esimo Festival del cinema diretto da Piera Detassis, più in forma che mai, impeccabile nei suoi abiti Malìparmi e perfetta nelle vesti di spalla a Geppi Cucciari, mattatrici indiscusse, ognuna a suo modo, di ogni serata. Tra cernie salvate a cui dare un nome, bicchieri di Coca-Cola che fanno strani effetti, bagni in mare e fritture miste in barca a mezzanotte e gin tonic in piazzetta molto apprezzati dal pr Paride Vitale – l’unico capace di comprare tre paia di occhiali da sole come di perderli poco dopo – arrivano Carolina Crescentini in Liu-Jo, Miriam Leone in Gucci e gli ideatori del festival, Marco e Augusto Navone nella loro “divisa d’ordinanza”: bermuda e ciabatte. Prima di presentare il corto “Battiti” realizzato da Mini FilmLab, Vinicio Marchioni ricorda che Čechov lo ha reso migliore e che Roma è bellissima, “ma non ha più nulla da offrire”. Ne abbiamo conferma al concerto di Laura Pausini al Circo Massimo: gente in piedi sulle sedie di plastica blu, sporcizia, sicurezza assente, lamenti e grida, anche da parte della cantante di Faenza che con gran classe ha detto che Beyoncé le “fa una pippa”. Cosa volere di più? “Il Colosseo”, risponde ai suoi fan. Un po’ di educazione (suggeriamo).