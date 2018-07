Corone di Strega

All’addio al regista Carlo Vanzina molti si chiedevano dove fosse Virginia Raggi. Mentre Sorrentino entrava in chiesa con (il vero) Berlusconi che manco in “Loro”, De Sica salutava Boldi, anticipando il Natale senza panettoni, ma tra corone di fiori. “Sono con Di Maio per costituire – scrive la sindaca sui social – una cabina di regia per lo sviluppo di Roma con tutti i ministeri interessati”. “Questa volta – aggiunge – si fa sul serio”.

Se lo dice lei… Fiori diversi per (più o meno) la stessa gente al Ninfeo di Valle Giulia, al Premio Strega. Serata un po’ grillina, con servizio al tavolo tra cibo, bevande e i soliti imbucati. Arriva il ministro Bonisoli che ricorda di “scatenare la fame di cultura nei giovani”, ma seguono solo sbadigli (i nostri) e una fame chimica (dei presenti). Meno male che c’è Franca Leosini che con la sua giacca rosa riporta allegria. Brava la presentatrice, la bionda Eva Giovannini, in forma grazie un personal trainer super: Filippo De Ruggiero. Vince “La ragazza con la Leica” (Guanda) di Helena Janeczek, l’italo-tedesca dai capelli color verde pantone n. 346. La festa continua tra fiori e delizie al Maxxi grazie a Paola Avigdor, Luigi Brioschi e Stefano Mauri. Peccato non esser stati a quella Mondadori “riservata a pochi eletti”, ma ce la faremo raccontare da Teresa Ciabatti, svegliata da Chiara Valerio e Michela Murgia e arrivata in taxi. Per il suo anniversario di matrimonio con Andrea Giurato, Rosa Polacco di Radiotre ha riunito gli amici in Val d’Orcia nella tenuta Le Macchie. Tutti pazzi per le foto sulla panca rossa con la scritta “Amore”: da Stefano Bartezzaghi a Lucia Ritrovato, capo comunicazione dell’Auditorium Parco della Musica, che balla avvolta da un telo vista l’umidità. La “maga” Debora Pietrobono coglie i fiori, li mette nei vasi, non mette l’acqua e il giorno dopo sono perfetti. Quale sarà il suo trucco?