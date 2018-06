Il Tavolo Calenda per Roma adesso si chiama Tavolo Di Maio

Roma. Da un lato c’è la sindaca, sempre più in crisi di consensi e perfino, talvolta, di nervi. Dall’altro un ministro dello Sviluppo economico che ha bisogno come il pane di cose più o meno futuribili da poter annunciare, nel perenne affanno d’inseguire Salvini, e mille preoccupazioni per la giunta torinese – ieri è andato sotto la Mole – in bilico di Chiara Appendino. E insomma, a vederla così, si direbbe che il “Tavolo per Roma” sarebbe un soluzione necessaria...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.