Tutti i libri di Roma

Se Milano festeggia i quasi centomila biglietti venduti alla seconda edizione della fiera “Tempo di Libri”, Roma risponde da oggi a domenica con “Libri Come”, all’Auditorum Parco della Musica. Quali saranno i look di Rosa Polacco per questa nona edizione, organizzata con il collega Michele De Mieri e il direttore di Rai Radio 3 Marino Sinibaldi? Per l’incontro che condurrà con l’autrice di polizieschi Alicia Giménez Bartlett sarà in total black, mormora qualcuno, per l’atteso cocktail-dinner con il premio Pulitzer Jennifer Egan, bionda come lei, più colorata. Di sicuro la “felicità” la farà da padrona, una parola “bella ed ingombrante”, “aperta e provocatoria” che piace molto a Piera Degli Esposti, reduce da una settimana di festeggiamenti per i suoi ottant’anni “per sconfiggere la paura e guardare al futuro”, ha detto in un’elegante casa romana con vista mozzafiato sulla città. Tra pasta, arrosto, vino rosso e champagne, avvolta da una lunga sciarpa in seta arancione in pendant con gli occhiali, ha ricordato i “no” ricevuti all’inizio della sua carriera e l’incontro con Antonio Calenda, “l’uomo del destino”, visto che glielo cambiò. Al taglio della torta (con una foto in suo onore), le amiche di sempre Liliana Cavani, Lina Wertmüller e Rosanna Luttazzi vicine a Peter Marcias, il regista oristanese di “Tutte le storie di Piera” trasmesso da Sky. Giovanni Veronesi e Riccardo Milani sono con le loro rispettive compagne, le più simpatiche della serata: le attrici Valeria Solarino e Paola Cortellesi, probabile vincitrice di un David di Donatello. La presidente dei David, Piera Detassis, più in forma che mai, fa le foto e si prepara alla conduzione la settimana prossima mentre Claudio Masenza, dopo Gere e la Bellucci, si fa un selfie con la festeggiata, che continua a spegnere candeline nei giorni successivi a casa di Marisa Laurito e di “amici segreti”, piena di oggetti rosa e blu, tra i suoi colori preferiti. Meglio di così non può andare.