Cerco un Centro (che non si trova)

La presentazione dell'ultimo libro di Casini non era in una bella sala del centro di Parma, ma in una landa desolata. Una volta arrivato però incontro solo gente uscita da Pilates. Rinuncio, torno a casa. Basta periferie, il Centro si fa in centro

La Sinistra mi fa orrore, la Destra mi fa disperare, cerco il Centro ma non lo trovo. Invitato alla presentazione dell’ultimo libro di Casini, decido di mettere in pausa la misantropia e di andarci, per salutare lui e altri vecchi amici democristiani. Purtroppo l’incontro non è in una bella sala del centro di Parma ma in una landa desolata. Decido ugualmente di arrivarci a piedi, camminare fa bene, senza calcolare che sono tre chilometri, uno e mezzo di marciapiedi bui e dissestati, col rischio di impatto frontale con i rider che sfrecciano contromano fra i pedoni. Giungo infine al remoto indirizzo, un grosso cubo, una ex fabbrica trasformata in contenitore di palestre, la solita degenerazione urbana. Stranamente non vedo locandine, non vedo auto di scorta, soltanto un altro nostalgico della Balena Bianca che vaga nei corridoi alla vana ricerca della sala. Mi dice di aver perlustrato tutti i piani dell’edificio senza trovare nulla. Io mi prendo l’impegno di circumnavigare la struttura ma incontro solo gente uscita da Pilates. Avete visto Casini? Mi guardano perplessi. Rinuncio, torno a casa, ancora tre chilometri, uno e mezzo di marciapiedi bui e dissestati. Basta periferie, Pier Ferdinando, il Centro si fa in centro, la prossima volta ci vediamo al Quirinale.