Votate No perchè odiate Meloni? Abbiate almeno pietà dei bambini nel bosco

Nel segreto della cabina elettorale Magistratura Democratica non vi vede, vi osserva la vostra coscienza. Scegliete cosa votare pensando a quelle vite traumatizzate per sempre

Volete votare No perché odiate Giorgia Meloni e non mi stupisco, vi conosco bene. Poi adesso potete anche attingere veleno dal libro postumo di Michela Murgia che perfino dall’aldilà incita all’odio: il vostro sentimento di riferimento almeno dai tempi di Antonio Gramsci. Ma odiate anche i bambini nel bosco? Spero di no. Prego che il desiderio di votare No per fare un dispetto alla Meloni sia meno forte del dispiacere per i bambini strappati alla madre dal Leviatano giudiziario.

Giorgia Meloni è odiosa ed Enzo Tortora era antipatico, non pretendo di farvi cambiare idea: ma quei bambini che c’entrano? Hanno otto e sei anni i piccoli sequestrati, che cosa possono avervi fatto? Se ne stavano in Abruzzo per i fatti loro, coi genitori e gli animali, il cavallo, l’asinello, le galline... Nel segreto della cabina elettorale Magistratura Democratica non vi vede, vi osserva la vostra coscienza. Votate pensando a quelle vite traumatizzate per sempre: lo dico per il vostro bene, non vorrei che le loro urla disperate vi perseguitassero, negli incubi di tutte le notti che avete ancora da vivere.