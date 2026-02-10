Motivi per chiamare eroi Giovanardi e Tricarico

L’indomito politico modenese ha fermato una maomettana che indossava il burqa. L’impavido cantante milanese ha postato sui social un pezzo voce-chitarra intitolato “Viva l’Italia” e dedicato a Ghali. Altro che Adinolfi, Vannacci e Corona

Fratello Adinolfi sogna un tridente politico con lui, Vannacci e Corona, ossia Dio-Patria-Famiglia. Io sono poco imaginifico e Corona come baluardo della famiglia non riesco proprio a visualizzarlo, e anche sulle restanti due punte nutro qualche riserva. I miei eroi sono altri: Giovanardi e Tricarico. L’indomito politico modenese ha fermato una maomettana che indossava il burqa: “Le ho fatto presente che nel nostro ordinamento non è possibile circolare mascherati”. Ovviamente ne è seguita polemica…

L’impavido cantante milanese ha postato sui social un pezzo voce-chitarra intitolato “Viva l’Italia” e dedicato a Ghali. Per evitare querele non allego il testo, dico soltanto che si colloca all’altezza delle grandi invettive di Piero Ciampi, Francesco Guccini, Remo Remotti. Dio protegga i patrioti, i patriottardi si arrangino.