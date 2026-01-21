La scoperta della Basilica di Vitruvio e il comitato dell'Edilizia Sacra

Il lavoro sarebbe semplice: costruire e rendere ben visibile il campanile delle Chiese. Senza di lui, gli architetti verranno rimandati a settembre

Sull’onda dell’entusiasmo per la scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano, si istituisca il Comitato Vitruvio. Questo avrà il compito di esaminare i progetti dei nuovi edifici pubblici, o comunque pagati coi denari del contribuente (innanzitutto le chiese), e la loro adesione all’insuperata triade vitruviana: firmitas, utilitas, venustas. Io mi candido alla direzione del sottocomitato Edilizia Sacra. Non prevedo un lavoro troppo difficile. Su firmitas e venustas possono esserci divergenze di opinioni, e ammetto perfino che la nuova chiesa di Santa Maria Goretti a Mormanno, in Calabria, ad alcuni possa non sembrare una confezione di rotoloni di carta igienica. Ma su utilitas l’esame sarà brevissimo. Prima funzione di una chiesa è apparire tale e, pertanto, dov’è il campanile? In assenza di campanile adeguato, non rattrappito, non mimetizzato, che distingua nettamente il tempio dal cinema multisala e dall’hangar, gli architetti saranno rimandati a settembre. Si chiamino Botta, o Cucinella (il colpevole di Mormanno), o Fuksas, o Piano, non importa: dovranno riparare studiando meglio Vitruvio. Magari a Fano, amena città.