Sant'Antonio abate: proteggici da Garattini e salva burro, vino e salumi

Il famoso farmacologo approfitta dei suoi 97 anni per bombardare la nostra civiltà. Secondo lui per vivere a lungo bisogna evitare tutto ciò che è buono: occorre proteggere norcini, macellai, mangiatori di salsicce e di braciole

Sant’Antonio abate, Sant’Antonio del porcello, proteggici da Garattini, il nemico dei norcini. Il famoso farmacologo ormai è scatenato, approfitta dei suoi 97 anni per bombardare la nostra civiltà, la civiltà di Cristo, la civiltà del maiale. Secondo lui per vivere a lungo bisogna evitare tutto ciò che è buono, il burro, il vino, la carne rossa e figuriamoci i salumi. Proselitista della malinconia, conosce a menadito le malattie del benessere, che certamente esistono, ma appare impreparato sui morbi del malessere, che certamente abbondano (basti ricordare quanto poco campavano i nostri avi che la carne, rossa, bianca o rosa, la vedevano col binocolo). Sant’Antonio abate, proteggi da Garattini i norcini, i macellai, i salumai, i mangiatori di salsicce e di braciole, gli innaffiatori delle medesime con Lambrusco e Refosco, Sorbara e Barbera, chi nella carne cerca il piacere umano e la volontà di Dio: “Tutto ciò che si muove e ha vita vi servirà di cibo” (Genesi 9,3).