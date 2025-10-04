Preghiera
San Francesco, proteggi l'Italia mite
Dopo i cortei, le bandiere, gli slogan, le pietre, che il Mansueto ci dia le processioni, il crocifisso, i salmi, le ostie
San Francesco, dopo il giorno dei Violenti, la festa del Mansueto. Dopo i cortei, le processioni. Dopo le bandiere, il crocifisso. Dopo gli slogan, i salmi. Dopo la kefiah, la tonaca. Dopo Greta, Giotto. Dopo Gaza, Assisi. Dopo Francesca Albanese, Santa Chiara. Dopo la protervia, l’umiltà. Dopo le pietre, le ostie. Dopo i comunisti, i conventuali. Dopo compagno fumogeno, fratello Sole. Dopo lo sciopero, il rosario. Dopo il ringhio di Landini, la predica agli uccellini. Dopo i criminali (bloccare stazioni e autostrade è un crimine, art. 340 C.P.), gli innocenti. Dopo la sommossa, il voto di obbedienza.
Dopo gli iracondi, i serafici: “E si guardino tutti i frati dal turbarsi e dall’adirarsi” (“Regola non bollata”). San Francesco, cura l’Italia ferita, proteggi l’Italia mite.
Quelli della flotilla non sono affatto "ragazzi"
La portavoce Maria Elena Delia ha 55 anni, il senatore Croatti ne ha 53. Molti sostenitori ne hanno più di 60 e a bordo c'è persino un ottantaseienne. Quelli più giovani si chiamino piuttosto "giovinastri", perché chiamarli ragazzi è dargli ragione, che non hanno, e comprensione, che non si meritano
