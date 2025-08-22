Jean Giono è un Mauro Corona bravo

"Il canto del mondo" è un libro uscito nel 1934 e pubblicato ora da Settecolori. È ambientato in un'Alta Provenza, popolata da cavalli e mandriani, uomini rudi che parlano coi tori e donne sognanti e fisiche

Ambientato in un’Alta Provenza che non è la Provenza dei pittori e dei campi di lavanda, tantomeno la Costa Azzurra, è un territorio isolato che somiglia più alla montagna bellunese di Buzzati. E’ una Provenza talmente alta che le persone indossano pellicce di orso, popolata da cavalli e mandriani, uomini rudi che parlano coi tori, donne sognanti e fisiche, “quella Gina giovane, luminosa d’amore, nuda, lì di sopra, sul letto”, la cui aspirazione è “fare tanti bambini da riempire il prato”, e tutto un panteismo di fiumi e boschi parlanti.

Non il mio genere, “Il canto del mondo” di Jean Giono, uscito nel 1934 e pubblicato ora da Settecolori, eppure, contrariamente alle mie abitudini, sono arrivato in fondo a un romanzo di 284 pagine senza saltarne una. Lo stile ha reso attraente un soggetto (un epos forestale) a me indifferente. Si riconosca in Jean Giono un maestro delle alte terre, un Mauro Corona bravo.

