Da quando Papa Francesco è morto pare che i bergogliani non siano mai esistiti. Qualche giorno fa sembravano riapparsi in altre vesti, con le sembianze di Google: una piattaforma ha sospeso il blog Messa in latino (del latino Bergoglio e i suoi erano nemicissimi). Ma poi, per fortuna, c'è stata la retromarcia

Dove sono andati a finire i bergogliani? Da quando Papa Francesco è morto sembra quasi che non siano mai esistiti. Come se i nemici degli amici di Gesù, i gesuiti, fossero stati nuovamente soppressi, per la felicità di Pascal... Padre Spadaro va a baciare la pantofola del guru Michelangelo Pistoletto e si fa fotografare in abito secolare: che si sia spretato? Volesse il Cielo! Insomma per noi cristiani dovrebbe essere un buon momento ma qualche giorno fa il bergoglismo è riapparso in altre vesti, con le sembianze addirittura di Google.

Una piattaforma del colosso informatico ha sospeso il blog Messa in latino, punto di riferimento per i cattolici italiani che amano la liturgia. Bergoglio e i bergogliani erano del latino nemicissimi, per odio alla lingua dei padri hanno distrutto ordini religiosi, devastato seminari, umiliato sacerdoti e semplici fedeli con il metodo della violenza e della menzogna che li contraddistingueva. Ha detto il cardinale Sarah: “Il progetto di cancellare la messa tradizionale tridentina mi sembra un progetto diabolico”. Certo, il latino è per il diavolo un’offesa bruciante, alla stregua del crocefisso e dell’acqua benedetta... E invece, buona notizia e segno dei tempi, Google ha appena fatto retromarcia, l’algoritmo ha capito che il bergoglismo è finito e il blog è stato riattivato. Non praevalebunt.