Ho un'allergia terribile per i berretti da baseball

Specie se portati rovesciati con la visiera dietro. I berretti mi piacciono nazionali, al massimo regionali. Mi piacciono le cose dritte e le persone composte

Allergie vestimentarie. A differenza del Capo dell’Occidente non ho particolari problemi con l’abbigliamento militare: ho molti problemi coi berretti da baseball. Vedo sempre più gente portare berretti da baseball, e non mi sembrano giocatori di baseball. Che poi non ho capito perché in Italia si dovrebbe giocare a baseball, non so, cominciate a chiamarlo pallabase e poi ne riparliamo. Ho una forte allergia per i berretti da baseball e ne ho una fortissima per i berretti da baseball New York Yankees, regolarmente portati da persone perfino meno yankee e meno newyorchesi di me. Ho un’allergia terribile, prossima allo choc anafilattico, per i berretti da baseball portati rovesciati, con la visiera dietro. In un cocktail bar di Lecce il cameriere portava un berretto da baseball e proprio a rovescio, per giunta eravamo al chiuso dove qualsiasi berretto, in qualunque modo indossato, va tolto (Musk alla Casa Bianca non se l’è tolto e un Trump genuinamente formalista avrebbe dovuto redarguirlo). Per colpa di quel berretto mi è andato di traverso il Negroni... Le persone mi piacciono educate, le cose mi piacciono dritte, non al contrario, e i berretti mi piacciono nazionali o finanche regionali (mi piacciono le coppole). Perché sono un vero conservatore, io.