Questi nuovi frigoriferi a misura di surgelato. Ma come mangiano gli italiani?

Ma come mangiano gli italiani? Ma cosa caspita cucinano gli italiani? Bisognoso di cambiare frigorifero, in giro per siti e negozi ho scoperto che questi elettrodomestici si sono gonfiati e sono sempre più pensati per i surgelati. Il mio vecchio frigo non avrà vent’anni eppure non se ne trova uno uguale, e nemmeno simile: adesso sono tutti più larghi, più alti, più profondi, catafalchi ingombranti... Che senso ha visto che case e famiglie sono sempre più piccole? Inoltre il congelatore si è spostato in basso e occupa ormai circa un terzo dell’intero apparecchio. E a me il congelatore serve soltanto per le vaschette del ghiaccio, insomma resterebbe quasi vuoto. Evidentemente è un problema soltanto mio, se il mercato è invaso da questi modelli vorrà dire che i miei disgraziati, deculturati connazionali sono soliti rimpinzarsi di surgelati, invenzione americana dei Roaring Twenties che, passato ormai un secolo, io non sono ancora riuscito a comprendere. A cosa servono i surgelati? A cibarsi di pesci anziani, pizze attempate, fritti vetusti? Valli a capire gli italiani.