La Russia è una repubblica, l’Ucraina è una repubblica. Israele è una repubblica, la Palestina è una repubblica. Anche gli Stati squassati dalle guerre civili sono repubbliche: Birmania, Haiti, Mozambico, Nigeria... Non mi spingo a dire che le repubbliche facciano più facilmente la guerra delle monarchie (nella storia le guerre non sono mai mancate), mi spingo a dire che fanno più difficilmente la pace. Lo pensava anche Churchill che prima del primo conflitto mondiale profetizzò: “Le guerre dei popoli saranno più terribili di quelle dei re”. La repubblica accentua le rivalità, la monarchia le attenua. Perché i presidenti sono eletti da schieramenti mentre i monarchi devono essere super partes. Questa caratteristica rende la monarchia sempre più attuale in un’epoca di odio dilagante, quando le nazioni si dilaniano per divisioni politiche, etniche, religiose... Si aprano gli occhi sui vantaggi della monarchia, fonte di armonia.