Donne, l'uomo che si mette la gonna vi impone i pantaloni

Se l'uomo si sta appropriando della femminilità, a voi non resta che scomparire o mascolinizzarvi

Donne, riprendetevi le gonne! Non lasciatevele rubare da questi esseri né carne né pesce (vulgo “non binari”) che vincono le competizioni canore. Da un tizio che è Nessuno votato da un’Europa che è Niente. (Non ci potevo credere che quello del vincitore dell’Eurovision fosse il suo nome anagrafico, sembrava inventato, e invece si chiama Nemo, nessuno, fin dalla nascita: fantastico esempio di “nomen omen”). Donne, l’uomo che mette la gonna vi sta imponendo i pantaloni, si sta appropriando della femminilità e a voi non resta che scomparire o mascolinizzarvi. L’androgino vi annulla! Guardate com’è bello l’Ermafrodito Dormiente conservato al Louvre: se gli manca qualcosa non è un problema, nell’occidente in estinzione quel qualcosa non serve a niente… Vannacci dice che tutto ciò è nauseante. Io che non sono un generale ma un esteta, sensibile alla bellezza tutta, dico invece che è defraudante. E lo dico per voi.