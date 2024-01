Un foglio sulla porta della chiesa madre in un paese senza madri

L'afflizione di pensare a un Paese con troppe poche madri e troppi morti

Santa Maria delle Grazie, stavo entrando nella tua chiesa di Barile, e sarà che sono ipersensibile al problema demografico, sarà che leggo troppo Roberto Volpi, che ho letto troppo Arminio e Ferretti, ma non ho potuto non fermarmi davanti al foglio appeso sulla porta: “Parrocchia Santa Maria delle Grazie – Anno 2023. Numero battesimi 10, numero prime comunioni 16, numero cresime 57, numero matrimoni 10, numero funerali 47”. L’ho guardato a lungo, il foglio appeso sulla porta della chiesa madre di un paese senza madri, o con troppe poche madri e troppi morti: “Numero battesimi 10, numero funerali 47”. Barile, diocesi di Melfi, regione ecclesiastica Basilicata, piccola capitale del vino lucano, set del “Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini, sta trasferendosi al cimitero. Così come tutto l’Appennino, come gran parte dell’Italia interna, l’Italia dei miei avi, l’Italia mia. Santa Maria delle Grazie, fammi la grazia di non farmici pensare, non posso vivere con questa afflizione.