Giorgia Meloni, ma come ti viene in mente di ragionare con Brian Molko?

C'è una querela per il cantante dei Placebo che ha chiamato il presidente del Consiglio "razzista e nazista". Ma un cristiano non querela. "Non ragioniam di lor, ma guarda e passa"

San Giovanni Bosco, “non si venga a questioni davanti ai tribunali laici”, dicesti, e qui invece abbiamo un governo che, da Giorgia Meloni in giù, pur dicendosi cristiano continua a querelare. Un cristiano non querela. Cristo dice: “Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui”. San Paolo dice: “Quando uno di voi è in lite con un altro, osa forse appellarsi al giudizio degli ingiusti anziché dei santi?”. Oltre che cristiano, il presente governo si dice dantesco. Però l’Alighieri dice: “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. E io, San Giovanni Bosco, posso anche capirlo (non giustificarlo: capirlo) l’errore di voler ragionare di/con Luciano Canfora: ma come ti viene in mente di ragionare di/con Brian Molko?