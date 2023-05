Intellettuali insultati e sputazzati dalle donne: siate uomini

Che fine hanno fatto le virtù virili? Nicola Lagioia si è detto "aggredito" dalla parlamentare Montaruli, così come il giornalista francese Edwy Plenel dalla regista Maïwenn. Ipersensibili come ragazzine, mentre dovrebbero rimanere imperturbabili

Che fine ha fatto l’uomo? Dove si possono ancora ammirare le virtù virili? Negli ambienti culturali non direi. Uno scrittore italiano (Nicola Lagioia) si è dichiarato aggredito, addirittura aggredito, da una parlamentare (Augusta Montaruli) che lo ha contestato verbalmente. Al Salone del Libro gli ha detto “Vergognati!”: sai che trauma… Un giornalista francese (Edwy Plenel) si è dichiarato aggredito, addirittura aggredito, da un’attrice-regista (Maïwenn) che gli ha sputato in faccia al ristorante. L’ha finanche denunciata… Ipersensibili come ragazzine questi intellettuali. Io, che voglio essere all’altezza del mio essere uomo, se una donna mi sputa addosso tiro fuori il fazzoletto e mi asciugo. Se una donna mi insulta (credo capiti più spesso a me che al femministo Lagioia) cerco di rimanere imperturbabile. Un uomo deve mostrare fermezza, sicurezza, saggezza, e se gli scappa una reazione eccessiva, può succedere, si guarda bene dall’enfatizzare l’episodio: non fa la vittima, non corre al commissariato, non si lamenta coi compagnucci sui social. “Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina?”. Io l’ho letto (preferendo la Bibbia ai libri di Lagioia e agli articoli di Plenel) e con le femmine prego di riuscire sempre a comportarmi di conseguenza. Ossia da maschio. E magari, perfino, da signore.