Rispetto più io gli orsi che li voglio morti, non ergastolani né eunuchi

Alla fine li rispetto più io gli animali, che li mangio, degli animalisti, animalati, animalomani, che li castrano. L’Enpa, Ente nazionale protezione animali, per risolvere il problema degli orsi in Trentino propone la “vasectomia degli orsi più grandi”, e siamo vicini alla pratica abietta di castrare i gatti di casa. E’ un modo per snaturare la natura, per disanimare gli animali. Ingrassarli, fiaccarli, ridurli a tondi giocattoloni. In natura la castrazione non esiste mentre invece esiste la predazione, ossia la caccia. Alla fine la rispetto più io la natura che per gli orsi feroci, ancora in circolazione per colpa di associazioni antiuomo, leggi antiuomo, tribunali antiuomo, voglio fucili e non gabbie né bisturi. Li voglio morti, non ergastolani né eunuchi. Li voglio mangiare, non umiliare. Non erano tutti contro gli animali nei circhi? E che cos’è un orso castrato se non attrazione patetica per il circuito turistico? Leggo che la vasectomia ursina consisterebbe “in interventi chirurgici piuttosto semplici che non ledono la salute degli animali”. Forse non ledono la salute ma certo ledono la dignità, lo status dell’esemplare. Gli spermatozoi, che orso sei se non li hai... Io sogno di mangiare carne d’orso ma se fossi un orso trentino a questo punto sognerei di mangiare carne di veterinario.