Quanto sono più buone, le uova illegali

La data di scadenza e il codice alfanumerico non servono, se non a dimostrare l'incapacità del cliente che non sa distinguere un uovo fresco da uno vecchio

Come mi piace l’uovo? Sodo, in camicia, al tegamino, strapazzato? In qualsiasi modo purché illegale. Trovo le uova illegali molto più gustose. E più eccitanti nella completa nudità del loro guscio, privo di stampigliatura: uova senza data di scadenza, senza codice alfanumerico e, ultimo ma non ultimo, senza scontrino. Le certificazioni, oltre che un costo, sono un certificato di incapacità per il cliente. Io invece sono capacissimo di capire se un uovo è fresco o vecchio, in quest’ultimo caso torno da chi me l’ha venduto, me ne lamento e me lo faccio sostituire e se succede un’altra volta cambio fornitore (comunque non è mai capitato, chi vende uova illegali punta sulla fiducia personale, non sulla norma astratta, e la fiducia la si conquista con un’attenzione alla qualità maggiore di chi vende uova autorizzate a essere mediocri). Una frittata di uova illegali, grazie.