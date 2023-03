Benestanti d'Italia, siate protagonisti dell'arte: comprate un'opera

Si faccia come Volker Feierabend, il tedesco che è il più grande collezionista di arte italiana contemporanea. Grazie a lui al Castello Estense di Ferrara si possono ammirare Enrico Minguzzi e Lorenzo Mariani

Benestanti d’Italia, prendete spunto da Volker Feierabend, il tedesco che è il più grande collezionista di arte italiana contemporanea. Feierabend, attraverso la Fondazione VAF (Volker e Aurora Feierabend), sostiene l’arte italiana contemporanea con gli acquisti e la promuove con un premio riservato agli artisti sotto i quarant’anni. La nona edizione del premio è in mostra al Castello Estense di Ferrara fino al 4 giugno, e fra gli altri si possono ammirare l’eccellente pittore Enrico Minguzzi e il valente scultore Lorenzo Mariani (alias L’orMa). Benestanti d’Italia (scrivo Benestanti d’Italia e non Ricchi d’Italia perché non servono cifre ingenti, opere bellissime si portano a casa con 20 mila, 15 mila, a volte anche con 10 mila euri), andate a Ferrara: Minguzzi e Mariani rappresentano il nostro tempo al più alto livello estetico. O del nostro tempo vi interessano solo le brutture? Benestanti d’Italia, prendete esempio da Feierabend, non siate spettatori, siate protagonisti dell’arte: il collezionista determina i valori e se poi è un committente è un artista quanto l’artista, e si eterna insieme all’artista. Benestanti d’Italia, fatevi del bene, andate a Ferrara, starete ancora meglio.