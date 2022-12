Snob, dandy e dark alle prese con Jovanotti

“Se lo senti lo sai” è una canzone piena di promesse, con l’incipit beatlesiano e tanti versi felici. Devo riflettere un momento prima di scrivere quanto mi piace, io, con le mie giacche, con le mie cravatte, coi miei ristoranti dai bicchieri di cristallo. Poi mi lascio andare

“Un giorno di dicembre arriverà l’estate”. E’ una canzone piena di promesse “Se lo senti lo sai” di Jovanotti, con l’incipit beatlesiano e tanti versi felici: “E a far contenti tutti si diventa pazzi”, “E un bicchiere di vino e il classico panino”, “E sono qui che mi perdo per dare i nomi alle cose”, “Nel cuore del conflitto con gli occhiali a specchio / è inutile nasconderlo si sta da dio”, “Una notte gloriosa / di sabbia in mezzo ai denti / i momenti salienti”... Da snob quale sono devo riflettere un momento prima di scrivere quanto mi piace l’ultima canzone di un cantante che riempie spiagge dove io, con le mie giacche, con le mie cravatte, coi miei ristoranti dai bicchieri di cristallo, non metterei mai piede. Poi mi lascio andare: per quanto snob e dandy e dark, amo la vita. E sogno sempre, anche nel fondo dell’inverno, soprattutto nel fondo dell’inverno (ovviamente del mio scontento), un’altra estate. Fatta di momenti salienti. Di occhiali a specchio. Di notti gloriose. Di bicchieri di vino (e se c’è la notte gloriosa mi faccio andare bene perfino il panino).