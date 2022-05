Un vero cristiano non può essere vegetariano. Franco Maria Ricci insegna

Il superbo editore sembrava svagato, perso nel suo labirinto, invece indica ancora la strada. In un editoriale raccolto in "Farfalle agli antipodi" da Stefano Salis, ricorda qualcosa che non si ricorda mai abbastanza: Gesù durante l’Ultima Cena mangiò agnello

“I grandi monoteismi sono religioni bibliofile”. Franco Maria Ricci, superbo editore e sommo esteta, non si è mai proposto come teologo. Eppure. Eppure fra gli editoriali della rivista “FMR”, scelti e raccolti da Stefano Salis in “Farfalle agli antipodi” (Edizioni Henry Beyle), trovo questa religiosa illuminazione. Avendolo conosciuto la cosa non mi sorprende più di tanto: Ricci abbinava al culto del libro il culto cristiano (era cattolico praticante). Ma certamente la devozione non era l’elemento più visibile della sua personalità. Eppure. Eppure a pagina 31 ricorda qualcosa che non si ricorda mai abbastanza: Gesù durante l’Ultima Cena mangiò agnello. Questa è teologia cruciale: se Dio incarnato mangia carne, gli uomini, chiamati a imitarlo, devono mangiare carne. Un cristiano non può essere vegetariano mentre può essere bibliofilo, o forse è proprio tenuto a esserlo visto che ha “Dio ha scritto libri, o almeno li ha ispirati”. Sembrava svagato, Ricci, sembrava immerso nelle sue collezioni, perso nel suo labirinto, e invece indica ancora la strada.