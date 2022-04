I barattoli con le scritte inglesi mi rendono antidemocratico

Se hanno un mercato, vuol dire che questi contenitori con scritto Salt, Sugar, Coffee piacciono alla maggioranza degli italiani. Per questo la maggioranza non piace a me. Intanto i barattoli italiani li ho trovati

Sono un antidemocratico perché la maggioranza degli italiani compra barattoli da cucina con scritto Salt, Sugar, Coffee, Rice, Biscuits… Da ragazzo sono diventato antidemocratico per ragioni più complessive, dopo avere letto la Politica di Aristotele. Ma è passato tanto tempo, il ricordo è vago. Mentre il giro dei negozi fisici ed elettronici per comprare dei barattoli da cucina l’ho appena fatto. E ho verificato che la maggioranza dei barattoli, se non la stragrande maggioranza, si fregia di scritte quali Salt, Sugar, Coffee… Siccome l’offerta segue la domanda, alla maggioranza anzi alla stragrande maggioranza dei clienti piace che il cuore della propria casa sia invaso da parole straniere. La maggioranza anzi la stragrande maggioranza dei miei connazionali ritiene bello e buono (carino e giovane? Inclusivo e innovativo?) disonorare i padri e la lingua madre a cominciare dalla prima colazione. Per questo io (che pure, alla fine, minoritari barattoli con scritto Sale, Zucchero, Caffè li ho trovati e comprati) sono un antidemocratico convinto.