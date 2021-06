Appunti per aggirare la censura pol. cor.

Il nostro Maurizio Milani insegna che oggi per scrivere “pederasta” e sperare di uscirne illesi bisogna dichiararsi pederasti. Buona idea, ma va perfezionata: come faccio a usare "femminuccia" e poi sfangarla?

Riuscissi a seguire il metodo Milani. E’ un metodo per garantirsi un minimo di libertà di espressione nel tempo della censura universale, democratica e sociale… Maurizio Milani insegna che oggi per scrivere “pederasta” e sperare di uscirne illesi bisogna dichiararsi pederasti. Potrei pure farlo, ho appena ritrovato una fototessera in cui, diciassettenne ammiratore di Lou Reed, esibisco unghie smaltate (abbastanza ovviamente di nero) e magari fa curriculum.

Purtroppo altri vocaboli sono ancor più problematici. Mi hanno accusato di usare talvolta la parola “femminuccia” al posto di “donna”: per sfangarla dovrei dichiararmi femminuccia? Sfoggiando una borsetta? Non mi ci vedo. E come faccio a far passare la parola “invasore” che utilizzo di norma in luogo di “migrante”? Dichiararmi invasore mi è impossibile visto che risiedo a meno di 2.000 metri dall’ospedale in cui sono nato. Che Milani perfezioni il suo metodo, già nel complesso utile, e che io riesca a seguirlo come Robert De Niro e Al Pacino hanno seguito il metodo Stanislavskij.