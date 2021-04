Sul coprifuoco le traduzioni mistificanti non ce l'hanno fatta

E' l'unica parola che, in una stagione di termini falsi e ingannevoli, se ne sta lì a palesare la nostra condizione

Sia lodata la parola coprifuoco, forse l’unica parola vera emersa in una stagione di parole false. Già la causa di tutto, o di tanto, ha un nome ingannatore, un accrocchio di iniziali e numeri studiato per non dire la verità ossia “polmonite cinese” (mentre invece si dice tranquillamente “variante indiana”, segno che l’India conta poco). Insieme al covid è spuntata quell’altra parola subdola, lockdown, per non dire confinamento. Ora giunge il recovery plan, formula magica per non dire “montagna di debiti”. Ma il coprifuoco i leviatanici non ce l’hanno fatta a nasconderlo sotto una parola inglese, dunque se ne sta lì a palesare la nostra condizione. “La verità vi farà liberi”, dice Gesù. La parola coprifuoco non ci farà liberi in termini materiali, non risparmierà multe a chi torna a casa in ritardo, però ci consente di pensare, di giudicare. Ad esempio i tifosi del coprifuoco.

