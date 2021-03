Artisti di speranza, artisti di disperazione

Dieci pungenti lezioni sull'arte contemporanea

Da che arte stai? il titolo del nuovo libro di Luca Beatrice, “Da che arte stai? 10 lezioni sul contemporaneo” (Rizzoli), ed è un pungolo a dichiararsi. Limitandosi alle opere riprodotte nel volume, io sto dalla parte di De Chirico, Kahlo, Hockney, artisti che danno speranza, inscenando “feste per gli occhi” (espressione di Delacroix), contro Duchamp, Pistoletto, Abramovic, artisti che inducono disperazione, allestendo estetici funerali. Soprattutto sto con Felice Casorati: il suo “Ritratto di Silvana Cenni”, a pagina 65, immortala una donna dipingendola come una Madonna, sullo sfondo di una chiesa torinese. Ecco l’arte come “consacrazione della realtà” (espressione mia, spero).

