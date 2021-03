Illusione vaccinale

C'è una doppia, ingannevole libertà attorno alla campagna di immunizzazione: quella di chi sceglie di non vaccinarsi e quella di chi sceglie di farlo (ma può sognarselo e basta)

Sullo stesso argomento: L'isteria della sopravvivenza

Mi si permetta di spiegare chi è il vaccinista libertario. Il vaccinista libertario crede nella possibile coesistenza di diverse libertà: la libertà di non vaccinarsi e la libertà di vaccinarsi. La prima esiste ancora ma la vedo leggermente a rischio. La seconda non esiste o almeno non esiste per me che non ho l’età e il vaccino me lo posso soltanto immaginare. Il vaccinista libertario sogna di andare a comprare il vaccino anti Covid in farmacia, come si faceva tranquillamente col vaccino anti influenzale prima che il governo decidesse di occuparsene. Poi si sveglia e si ricorda di vivere in uno stato socialista, e di un socialismo strano: un socialismo che consente di liberamente uccidere (vulgo: abortire) ma non di liberamente salvarsi la vita.

Pubblicità