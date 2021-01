Biden l'antibiblico

Il nuovo presidente americano ha subito revocato il Muslim Ban: ciò che lo unisce a Papa Francesco è la lotta al Nuovo Testamento

Pubblicità

E’ noto: una delle primissime disposizioni firmate da Biden è stata la revoca del Muslim Ban, col quale Trump aveva frenato l’ingresso negli Stati Uniti di persone provenienti dai paesi di cultura islamica. E’ ovvio: il neopresidente è in perfetta sintonia con l’enciclica “Fratelli tutti” dove al paragrafo 133 si legge che “l’arrivo di persone diverse, provenienti da un contesto culturale differente, si trasforma in un dono”. Non è noto, non perché non sia evidente ma perché non è abbastanza ovvio da risultare facilmente comprensibile, che Biden e Bergoglio sono uniti nella lotta al Nuovo Testamento (vedi Seconda lettera di Giovanni: “Se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento [di Cristo], non ricevetelo in casa”). Lo si noti.

Pubblicità