AAA cercasi Statale Solidale

Si organizzi una spedizione alla ricerca di un dipendente statale lieto di farsi trattenere una piccola percentuale dallo stipendio da girare ai lavoratori del privato che in questo periodo non stanno guadagnando

Si organizzi una spedizione alla ricerca dello Statale Solidale, ovvero del dipendente pubblico consapevole dei propri privilegi, accentuati dalla presente pandemia che per sua natura affama gli affamati, e da governi che per loro natura garantiscono i garantiti. Dunque un dipendente statale lieto di farsi trattenere dallo stipendio il 5 per cento, se sta lavorando in presenza, o il 10 per cento, se sta lavorando a casa, da girare ai lavoratori del privato che in questo periodo non stanno guadagnando. Si organizzi una spedizione per quella che sarebbe una scoperta di sapore criptozoologico e di valore mondiale.

Sarebbe come trovare l’Araba Fenice. Lo Yeti. Il Mostro di Loch Ness. O la Bestia del Gévaudan che divorò 98 uomini nella Francia meridionale. Uno statale che non divora i contribuenti ma anzi condivide il pasto con loro: come il leoncello di Isaia 11 che pascola tranquillamente insieme al vitello, una visione paradisiaca, soprannaturale.