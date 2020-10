Benvenuto socialismo sanitario, addio vaccino antinfluenzale

Lo stato consiglia di vaccinarsi a causa del Covid ma di fatto l'ha reso impossibile. Meno male che ancora non si occupa di carta igienica, altrimenti non la troveremmo più nei supermercati

Il socialismo sovietico si riconosceva perché nei supermercati mancava la carta igienica. Il socialismo sanitario si riconosce perché nelle farmacie manca il vaccino antinfluenzale. Io negli anni scorsi in questo periodo mi ero già vaccinato, forse perché negli anni scorsi di vaccino antinfluenzale lo stato si impicciava poco. Adesso che ha messo le manacce sulla distribuzione, il vaccino, miracolo nero del dirigismo, è scomparso. Mi dicono trovarsi presso qualche medico di base, da somministrarsi alle categorie a rischio, ma lo stato mi considera giovane e forte ed è inutile che mi presenti. Insomma, prima hanno detto che quest’anno, per via della pandemia, il vaccino antinfluenzale era più importante degli altri anni, poi mi hanno tolto la possibilità di vaccinarmi. Si sappia che se nei nostri supermercati la carta igienica ancora abbonda è solo perché di carta igienica lo stato ancora non si occupa.

Pubblicità

Pubblicità