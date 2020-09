La cattedrale di Noto può fare la fine di Santa Sofia

"La croce non sia ridotta a oggetto scaramantico o monile ornamentale”, dice Papa Francesco. Dev’essere proprio la riduzione avvenuta nella parrocchia di Lampedusa, la cui Casa della Fraternità ospita e ha ospitato non so quante migliaia di maomettani e dalla quale non è mai giunta la notizia di una sola conversione a Cristo. Caso simile è quello del vescovo Staglianò, “delegato della Conferenza episcopale siciliana per le migrazioni”, che esibisce una bella croce pettorale e che tuttavia continua a definire la Sicilia “terra dell’accoglienza”. Confessandosi antievangelico, siccome l’evangelista Giovanni ha scritto: “Se qualcuno viene a voi e non porta l’insegnamento di Cristo, non ricevetelo in casa”. E candidando la sua cattedrale di Noto a fare, accogli oggi e accogli domani, la fine di Santa Sofia.