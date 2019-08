AstroLuca nel senso di astronauta o di astrologo?

Lo chiamano AstroLuca: ma nel senso di astronauta o di astrologo?

I tweet di Luca Parmitano sono variegati per non dire contraddittori: a volte sono scientifici, a volte sono poetici (le Bahamas che da lassù sembrano un acquerello, le nuvole che torreggiano “al confine tra notte e giorno”…), a volte sono oracolistici, come quando prevede l’affondamento delle Maldive se insistiamo col comportarci male a livello di emissioni (ieri col suo potente telescopio mi avrà visto mentre stavo addentando un succoso controfiletto di manzo, e si sa che gli allevamenti bovini emettono molta CO2). Che il riscaldamento globale sia causato soprattutto dall’uomo non è provato, mentre è provatissimo che i mari si sono alzati e abbassati millanta volte prima che apparissero uomini e manzi. AstroLuca si decida se seguire Galileo oppure Greta: nel secondo caso scenda in fretta, tenerlo lassù ci sta costando parecchio, certi tweet può mandarli anche da casa sua, beninteso dopo l’attenta consultazione dei tarocchi o dei fondi di caffè.