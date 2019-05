Leggo l'ultimo libro della Santacroce e ringrazio di essere un uomo insensibile

La protagonista del nuovo romanzo di Isabella Santacroce (“La Divina”, Desdemona Undicesima edizioni) odia gli uomini e parla con un cigno. Non è messa benissimo, chiaro. Anche perché del pennuto si innamora proprio e questo non è nemmeno la reincarnazione di Giove bensì del folle e decadente re di Baviera: Ludwig. Piuttosto folle e decadente anche la prosa della squisita letterata di Riccione, huysmanniana, dannunziana, viscontiana, tutta enfasi e sublime e frasi come “il mio cuore era una cattedrale incendiata”. Leggo “La Divina” e ringrazio me stesso di essere un uomo insensibile (il mio cuore è un muscolo tiepido…) e ringrazio Isabella Santacroce per aver descritto una donna che ha problemi con gli uomini, come tante, ma invece di parlare col solito cane o col solito gatto parla con il cigno, almeno.