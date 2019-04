Meno banche, più bellezza

Dalle banche alla bellezza. L’altro giorno a Reggio Emilia ho visto, al posto della filiale Unicredit di piazza del Duomo, i pannelli che segnalano l’imminente apertura di una boutique Max&Co. Oggi a Bassano del Grappa, al posto di una filiale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, inaugura The Bank, inedito mix di collezione privata (lodevolmente specializzata in nuova pittura italiana) e galleria aperta al pubblico. Insomma bei vestiti (in Emilia) e bei quadri (in Veneto) al posto di brutti numeri (anni fa avevo il conto corrente proprio nella succitata filiale reggiana…). Sapendo che una rondine non fa primavera, prego, fiducioso, che due rondini la facciano.