Montanari smetta con la politica, e insista sull'arte

Tomaso Montanari faccia lo storico, non il politico. Mi dispiace per Paolo VI ma resto convinto che la politica sia perfetta per gli avvocati senza clienti, per i medici senza vocazione, per le persone senz’arte né parte: Montanari l’arte ce l’ha e dunque la usi, firmi più libri sulla pittura e meno appelli anti Tav, che quelli è capace di firmarli anche Sabina Guzzanti. Davvero magistrale “Velázquez e il ritratto barocco” (Einaudi) in cui lo storico dell’arte illumina la grandezza del maestro spagnolo, dei suoi committenti (innanzitutto Filippo IV) e dei ritrattisti suoi contemporanei (Bernini, Hals, Van Dyck, ma pure Carlo Ceresa, Pietro da Cortona, Salvator Rosa…). Proprio un secolo d’oro. E allora perché, dopo aver frequentato simili vette estetiche, infangarsi in manifestazioni e televisioni? Chiamandosi Tomaso, solitaria M aristocratica, alle elezioni non ha speranza: smetta dunque di perder tempo da Lilli Gruber e ci regali altre belle pagine sul “divino potere della pittura”.