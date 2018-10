Dalla sia lodato per la canzone meno postuma delle canzoni postume

Si avvicinano i Morti e anche tu dovresti essere morto eppure sei vivissimo, Lucio, come dimostra “Starter”, la scintillante canzone inedita appena uscita. Ha un video pieno di giovinezza e di bellezza, girato fra Bologna e Cattolica. Ha un testo ancora più bello, composto pochi mesi prima della Montreux fatale e vibrante di desiderio, una storia ambientata per l’appunto fra Bologna e Cattolica (che gustosamente quasi rima con “natica”, “sadica”, “metafisica”). Alla fine c’è un sax stellare, all’inizio c’è un tuo parlato che è una lezione di poetica: “Che bello, lascia suonare, lascia suonare”. È un telefono che entra nella registrazione ed ecco mostrato come fare di un piccolo incidente un’epifania. Sia tu universalmente lodato per questa canzone che è la meno postuma delle canzoni postume, che non sembra una fine ma un principio, che ascolto a bocca aperta e occhi bagnati, per quel “Senti, senti, lascia suonare” che è un’esortazione al puro, miracoloso vivere.