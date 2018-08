I ristoranti col doppio turno credevo fossero un fenomeno tipico della Roma sciattona e predona e invece esistono anche in provincia di Parma, l’ho scoperto cercando di prenotare un ben recensito locale dell’Appennino per sfuggire all’orrenda afa padana. “Sette e trenta o nove e trenta?”. “No, come non detto, grazie”. “Noi lavoriamo così”. “Bravi!”. Ovviamente ho prenotato altrove ma non è questo il punto, il punto è: com’è possibile che tante persone abbiano così poco rispetto per sé stesse? Se...

