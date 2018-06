Preghiera per Lapo Elkann

Preghiera per Lapo. Che dopo i nuovi occhiali della collezione Laps dedichi al nonno una linea di magliette con stampate le sue grandi frasi. I giovani non lo sanno che l’Avvocato è stato il più grande maestro di stile italiano dopo Gabriele d’Annunzio. E sottolineo italiano perché, come fece notare Arbasino, la sua estetica derivava dalla sprezzatura insegnata da Baldassarre Castiglione nel Rinascimento, a Urbino. Chi meglio di Lapo Elkann può rimettere in circolazione il pensiero di Gianni Agnelli? “Si può fare tutto ma la famiglia non si può lasciare”... “Faccio i complimenti a De Benedetti anche se lui parla male di noi”... “Io non ho nessuna passione per la politica e per i politici”... E soprattutto, a caratteri cubitali: “Innamorarsi è da cameriere”.