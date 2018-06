Una tazza di tè per i cattolici, cittadini di serie B

Earl Grey, secondo Conte Gray che nella Gran Bretagna fra Sette e Ottocento ti battesti per l’emancipazione dei cattolici, allora cittadini di serie B, esclusi dalla politica, prego affinché tu abbia un continuatore, un erede nell’Italia del ventunesimo secolo dove i cattolici sono appunto cittadini di serie B, tendenzialmente esclusi dalla politica come dimostra il caso del ministro Lorenzo Fontana che i vertici del pensiero omosessualista, Barbara D’Urso, Luciana Littizzetto, Vladimir Luxuria, cercano di sbattere nelle catacombe assieme a ogni espressione non timidissima, non privatissima della fede nel figlio di colui che mandò su Sodoma zolfo e fuoco. Earl Grey, caro Conte Gray, in questi giorni ho fatto incetta del tè che ti dedicarono, il profumato Earl Grey al bergamotto, e adesso in cucina ho quattro bei barattoli, Damman, Kusmi, Mariage Frères, Taylors of Harrogate, e ora bevo una tazza in tuo onore e invito ogni fratello in Cristo a fare altrettanto.