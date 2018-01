Nelle terre di Chris Offutt

“Il bosco si stringeva sempre di più ai lati della strada, ormai ridotta a un sentiero che finiva a casa di Tar Cutler. Tar era vecchio come il mondo. Viveva in un tratto di bosco di cui la gente aveva paura, vicino a Shawnee Rock. Aveva preso a fucilate i tizi del censimento e quelli delle tasse. Tar non andava in chiesa da quando i predicatori avevano rimpiazzato il Vecchio Testamento col Nuovo”. Che io non subisca così tanto il fascino dei protagonisti degli aspri racconti kentuckiani di Chris Offutt, “Nelle terre di nessuno” (Minimum Fax). Ma Offutt con la sua prosa perfetta, con i suoi americani ammirevoli, isolati e isolazionisti, smetta di indurmi in tentazione.