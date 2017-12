Viva Milano, dove i preti non commettono il peccato di falsa candela

C’è chi va a Milano per la sua modernità, io per la sua continuità: di Milano, i pagani ammirano i grattacieli, io le candele. Mentre in mezza Italia le candele vere venivano sostituite da quelle false, le chiese milanesi, nonostante arcivescovi di fede opaca, continuavano a vibrare di fiammelle. In un vecchio libro di Bruce Marshall è scritto che le candele elettriche sono per un prete “peccato più grave che il recarsi pubblicamente a far visita a una stella del cinema” siccome la visita a un’attrice avvenente “poteva venir commessa in seguito a forte tentazione, mentre non poteva esistere tentazione a commettere una candela elettrica”. Il gravissimo e diffusissimo e stupidissimo peccato di candela falsa i preti milanesi non lo commettono e grazie a loro anche in questo dicembre 2017 posso entrare in San Babila o in San Satiro o in San Francesco di Paola per accendere un cero e dire una preghiera: Dio sia lodato.