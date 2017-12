La copertina di Time è lo specchio dell’epoca più antierotica di sempre

La rivista Time ha nominato Person of the Year 2017 il movimento #MeToo. A parte che non si tratta precisamente di una persona ma di un’orda di menadi infuriate, in termini di Spirito del Tempo non si poteva decidere meglio. E’ evidente che stiamo vivendo l’epoca più antierotica di sempre. La scelta del settimanale americano predispone all’amore quasi quanto una grossa multa, una querela, una lettera di licenziamento, un avviso dell’Agenzia delle Entrate, il sospetto di un tumore alla prostata. Negli ultimi quarant’anni in Occidente gli spermatozoi si sono dimezzati: lo Spirito del Tempo è estinzionista. Lo spirito di Time non è da meno: le cinque donne in copertina, con quegli sguardi di Medusa, inchioderebbero la motilità seminale del maschio più volenteroso. Gli uomini desiderosi di riprodursi corrano ai ripari con forti dosi di arginina, coenzima Q10, olio di semi di lino, L-carnitina, vitamina B12, selenio e zinco.