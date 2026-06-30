La deroga elettorale che rimette Renzi al centro: "Ora Onorato e Magi dovranno pregarlo per far la lista insieme"

Matteo Renzi si sta già sfregando le mani. Chi voleva metterlo nel sacco ed escluderlo dal campo largo rischia adesso di trovarsi nella spiacevole situazione di dover correre a chiedergli aiuto. E per uno scherzo del destino, a fornire all’ex premier l’arma per tornare in partita, non è stata Elly Schlein, ma FdI, il partito di Giorgia Meloni. L’assist è arrivato non del tutto inaspettato, con le sembianze di un coinciso emendamento alla legge elettorale che riguarda la raccolta firme. Il testo presentato da FdI (e già approvato) prevede che tutti i partiti con un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre del 2025 siano derogati dalla raccolta firme per presentarsi alle prossime elezioni politiche. Il testo originario invece recitava: “Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso”. In pratica, la deroga avrebbe riguardato solo i grandi partiti. Così, invece, si salva anche una piccola sigla per schieramento: Noi Moderati a destra, Azione al centro e, appunto, Italia viva a sinistra.