La deroga elettorale che rimette Renzi al centro: "Ora Onorato e Magi dovranno pregarlo per far la lista insieme"
L'emendamento del centrodestra risparmia Azione, Iv e Noi Moderati dalla raccolta firme. Ma non Più Europa. E così al centro la vicenda ha un effetto: per l'assessore romano e Magi, pronti a correre in tandem, ma restii a fare una lista unica con il leader di Italia viva, è un enorme problema. Conte attacca: "Col taglia Vannacci, c'è anche il taglia Magi, un'ingiustizia enorme". Mentre Renzi gongola: "Se il centrosinistra è unito nel 2027 si vince, se si divide, beh allora vanno ricoverati"
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A Roma da sempre, anzi dal 1992, a eccezione di una parentesi di due anni a Perugia per studiare giornalismo. Una laurea in Economia. Prima del Foglio, ha scritto per OmniRoma, Agenzia Nova e il Tempo. Tende ad appassionarsi a troppe cose rispetto al tempo che una vita concede